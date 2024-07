Olindo Romano e Rosa Bazzi arrivati al palazzo di Giustizia di Brescia

È attesa per oggi la decisione della Corte d’appello di Brescia sulla richiesta di revisione del processo per la strage di Erba, a carico di Rosa Bazzi e Olindo Romano già condannati all’ergastolo per la strage dell’11 dicembre 2006 a Erba, quando vennero uccisi Raffaella Castagna, il suo bambino Youssef, di due anni, Paola Galli, madre di Raffaella, la vicina di casa Valeria Cherubini. Quella che inizierà a breve sarà la terza udienza da quando la Corte d’Appello di Brescia ha dichiarato ammissibile il ricorso e stabilito di dover decidere nel merito dell’istanza.

Legali Olindo e Rosa: “Sperano in revisione processo”

“Loro ci sperano davvero che possa accadere”. A riferire le parole di Olindo Romano e Rosa Bazzi sono i legali dei coniugi condannati per la strage di Erba del 2011. All’uscita del palazzo di giustizia di Brescia, dove i giudici sono in camera di consiglio, l’avvocato Fabio Schembri, che difende i coniugi, ha spiegato che l’intenzione del pool di legali (insieme con Schembri vi sono gli avvocati Nico D’Ascola, Luisa Bordeaux e Patrizia Morello) l’obiettivo è “dimostrare i fatti che abbiamo rappresentato”. L’auspicio è che la pronuncia della corte “non sia negativa”. Poi, in base a quanto decideranno i giudici, “valuteremo cosa c’è da fare”.

Marzouk: “Spero che si riapra processo”

“Non mi interessa se sia per spaccio o per altri motivi, l’importante è che si riapra il processo”. Lo ha detto Azouz Marzouk, padre e marito di due delle vittime della strage di Erba, uscendo dal palazzo di giustizia di Brescia dove i giudici sono chiusi in camera di consiglio per la decisione sulla revisione del processo a carico di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva per l’eccidio del 2011. “Aspettiamo e speriamo – ha affermato – Io non ho nascosto niente, ho detto tutto, mi sono messo in gioco e avete visto come mi hanno dipinto i media, ma è importante che si riapra il processo“. “Poi spetta alla magistratura indagare bene su altre piste – ha sottolineato – L’importante per me è che esca fuori la verità. E’ questo quello che voglio: la verità”.

Giudici in camera di consiglio su decisione revisione processo

I giudici della seconda sezione penale della Corte d’Appello di Brescia, presieduta da Antonio Minervini, si sono riuniti in camera di consiglio. La corte dovrà decidere sull’ammissibilità o meno della richiesta di revisione del processo a carico di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva all’ergastolo per l’eccidio dell’11 dicembre 2006 a Erba, in provincia di Como. A inizio udienza, il procuratore generale di Brescia, Guido Rispoli, d’accordo con l’avvocato di Stato Domenico Chiaro, ha chiesto una dichiarazione di inammissibilità che chiuderebbe la strada a un nuovo processo. I giudici sono chiamati a decidere se confermare la sentenza di condanna oppure dare il via a un nuovo processo, ammettendo le nuove prove presentate dalla difesa (avvocati Fabio Schembri, Nico D’Ascola, Luisa Bordeaux e Patrizia Morello).

Olindo e Rosa arrivati in tribunale a Brescia

Olindo Romano e Rosa Bazzi sono arrivati al palazzo di Giustizia di Brescia dove oggi è in programma la terza udienza per la decisione sulla revisione del processo per la strage di Erba. I giudici della seconda sezione penale della Corte d’appello di Brescia, presieduti da Antonio Minervini, sono chiamati a decidere se confermare la sentenza di condanna oppure dare il via a un nuovo processo, ammettendo le nuove prove presentate dalla difesa (avvocati Fabio Schembri, Nico D’Ascola, Luisa Bordeaux e Patrizia Morello) dei due coniugi condannati in via definitiva all’ergastolo per l’eccidio dell’11 dicembre 2006 a Erba, in provincia di Como. In aula anche Azouz Marzouk, marito e padre di due delle 4 vittime (il piccolo Youssef di due anni e Raffaella Castagna).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata