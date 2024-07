L'uomo era impiegato in una cava di basalto ad Anguillara Sabazia, nella provincia della Capitale

Ennesimo incidente mortale sul lavoro questa mattina intorno alle 10.30, quando un 60enne è stato travolto da un autocarro mentre lavorava in una cava di basalto in via casale di Sant’Angelo ad Anguillara Sabazia (Rm). L’uomo è stato elitrasportato all’ospedale Gemelli di Roma in codice rosso dove è deceduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri avvisati al 112 e i sanitari del 118.

