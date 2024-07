Sconosciuti fanno fuoco con un fucile e una pistola e poi fuggono

Raid armato in un distributore di carburanti di Caivano, in provincia di Napoli. Nelle immagini delle telecamere di sicurezza diffuse dal deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli, si vede un’auto con due persone a bordo entrare nell’area di servizio. Scende l’uomo dal lato passeggero con un fucile e spara prima verso le colonnine poi verso le auto in sosta. Poi anche l’altro uomo alla guida della vettura esce con una pistola in mano. Entrambi erano a volto coperto e con berretti scuri. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica della vicenda avvenuta ieri, lunedì 8 luglio.

Stamattina a Napoli si è verificata un’altra sparatoria nella quale è rimasto ucciso un uomo di 49 anni: Emanuele Pietro Montefusco è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in via Argine, nel quartiere Ponticelli.

