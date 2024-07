Ferito anche un 22enne che cercava di salvarlo

Un ragazzo di 17 anni sarebbe stato trascinato dalla corrente del torrente Esino a Cataeggio, in Val Masino, in provincia di Sondrio, ingrossato a causa del maltempo che ha colpito la zona. Sono in corso dalle 14 circa le ricerche del giovane che risulta al momento disperso dopo essere stato portato via dalla corrente. La segnalazione è arrivata da altri ragazzi presenti e che sarebbero riusciti a salvare un altro ragazzo prima che venisse trascinato dall’acqua. Sul posto è stato inviato anche l’elicottero AB412 del nucleo dei vigili del fuoco di Torino con specialisti sommozzatori.

Val Masino, ragazzo tenta di aiutare il 17enne: trasportato in codice giallo all’ospedale

Un ragazzo di 22 anni è rimasto ferito nel tentativo di aiutare il 17enne caduto nel fiume, procurandosi ferite alla testa, al bacino, alla schiena e alle gambe ed è stato portato in codice giallo all’ospedale di Sondalo con l’elisoccorso di Como, intervenuto insieme a quello di Sondrio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata