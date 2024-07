Foto di archivio

La piccola Aurora Brusa era in auto con i genitori e il fratellino gemello rimasti tutti feriti lievemente

Una bambina di tre anni è morta questa notte in un incidente stradale in via Natta a Villabate, un comune alle porte di Palermo. La piccola Aurora Brusa era in auto, una Volkswagen Polo, con i genitori e il fratellino gemello rimasti tutti feriti lievemente. La dinamica del tragico incidente è al vaglio dei carabinieri. Dai primi accertamenti il tasso alcolemico del padre era superiore al limite di legge. L’uomo, che rischia di essere indagato per omicidio stradale, era al volante senza patente mentre il mezzo era privo di copertura assicurativa.

