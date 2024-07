Matilde Celentano a margine della manifestazione organizzata in città dalla CGIL

“Latina è schierata vicino alla vedova di Satnam Singh”. Così a LaPresse la sindaca di Latina Matilde Celentano (Fratelli d’Italia), a margine della manifestazione organizzata in città dalla CGIL contro il caporalato e in solidarietà al bracciante morto. “Il nostro mantra è tolleranza zero contro ogni tipo di caporalato. Come amministrazione, se ci sono i presupposti, ci costituiremo parte civile in tutti i processi che ci saranno in futuro”, aggiunge.

Sulla presenza per lo più di forze di sinistra nelle diverse piazze organizzate finora, Celentano risponde: “Come sindaco e padrone di casa è giusto che partecipi a tutte le manifestazioni che si fanno nella mia città”, aggiungendo anche di essere “andata in un tavolo operativo contro il caporalato a Roma, in regione Lazio con Rocca, e ho ricevuto anche degli input in merito dal governo centrale”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata