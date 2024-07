La 27enne è stata travolta e uccisa da un'auto mentre stava passeggiando a pochi passi da casa

Una candela e dei fiori sono stati lasciati in via Croce San Nicola a Camposano, in provincia di Napoli, in ricordo di Lucia Passariello, la giovane 27enne travolta e uccisa da un’auto mentre stava passeggiando a pochi passi da casa. La ragazza era mamma di una bambina di 7 anni. Al momento della tragedia era insieme alle due nipotine di 10 e 7 anni, rimaste illese. Alla guida del mezzo impazzito c’era un giovane di 26 anni, risultato positivo all’alcol test. È stato arrestato per omicidio stradale e messo ai domiciliari in attesa di giudizio.

