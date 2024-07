L'imprenditore è rinchiuso nel carcere di Latina

“Il mio assistito si è avvalso della facoltà di non rispondere”. È quanto ha dichiarato dopo l’interrogatorio di garanzia il legale di Antonello Lovato, l’imprenditore agricolo arrestato perché accusato dell’omicidio doloso di Satnam Singh e rinchiuso nel carcere di Latina. “Non facciamo nessuna dichiarazione. Siate gentili e professionali. Consentiteci di operare perché abbiamo delle udienze fuori distretto”, ha proseguito l’avvocato, rivolgendosi ai cronisti presenti fuori dalla casa circondariale. “Il mio assistito non sta in buone condizioni di salute”, ha concluso il legale.

