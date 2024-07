Foto di archivio

All'origine del gesto ci sarebbe una scelta volontaria della donna, come dimostrato da un biglietto scritto da lei e ritrovato dagli agenti

Una donna si è lanciata dal tetto di un palazzo di cinque piani con in braccio il figlio di sei anni. Entrambi sono morti. E’ successo nel quartiere Celle, nella zona nord di Rimini, in via delle Piante. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Squadra Mobile di Rimini. All’origine del gesto ci sarebbe una scelta volontaria della donna, come dimostrato da un biglietto scritto da lei e ritrovato dagli agenti.

