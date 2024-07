Turisti e avventori dei locali si sono dati a una fuga scomposta pensando a un attentato

Attimi di tensione venerdì pomeriggio a Milano quando una trentina di manifestanti pro Palestina hanno inscenato un flash mob autorizzato in via Dante. Dopo il suono di una sirena e l’esplosione di alcuni mortaretti, che dovevano similare degli spari, è scoppiato il caos con turisti e avventori dei locali che si sono dati a una fuga scomposta pensando a un attentato. Quando è stato chiaro che si trattava di una performance è però scoppiata la rabbia della gente impaurita e dei camerieri dei bar che hanno affrontato i manifestanti. Solo l’intervento di alcuni uomini della Digos ha impedito che si degenerasse in una rissa.

