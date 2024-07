Immagini di repertorio

Sarebbe rimasta incastrata all'impianto mentre stava sistemando dei bagagli

Una donna di 41 anni è morta precipitando per oltre 100 metri da una teleferica nel territorio di Calasca Castiglione, località Porcareccia, in provincia di Verbania-Cusio-Ossola. Secondo una prima ricostruzione – apprende LaPresse – la donna, in vacanza con la famiglia, è rimasta incastrata all’impianto – non adibito al trasporto di persone ma di attrezzature – mentre stava sistemando dei bagagli.

Per cause ancora da accertare, la teleferica sarebbe però partita trascinando con sé la vittima che, non riuscendo più a reggersi, è poi precipitata per oltre 100 metri. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuco e il soccorso alpino della Gdf. Disposto il sequestro dell’impianto per verificare se siano state prese tutte le previste misure di sicurezza.

Sindaca di Calasca Castiglione: “Una tragedia”

“Non conosciamo ancora la dinamica, aspettiamo le verifiche del magistrato sull’impianto per avere maggiori informazioni su quella che purtroppo si è rivelata una tragedia“. Lo dice a LaPresse la sindaca di Calasca Castiglione (Vco), Silvia Tipaldi, in merito all’incidente della teleferica che ha provocato la morte di una turista trentina di 41 anni, precipitata per oltre 100 metri.

