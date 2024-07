La vittima è la 50enne Vincenza Saracino. Il corpo presenta ferite al collo: indagano i carabinieri

Il cadavere di una donna è stato rinvenuto in un casolare a Preganziol, in provincia di Treviso. Si tratta di Vincenza Saracino, la 50enne che si era allontanata dal comune trevigiano alle 17 di martedì 3 luglio con una City Bike elettrica di colore azzurro con cestino e portapacchi di colore nero facendo perdere le tracce.

La donna è stata trovata dai carabinieri nel corso delle ricerche, è stata vista prima la bicicletta e poi è stato trovato il corpo accanto a una casetta in muratura di via Maleviste. Questa struttura dismessa non è molto distante dall’abitazione dove la donna viveva con la figlia e il marito.

Secondo quanto appreso da fonti investigative, il corpo della donna presenta delle ferite al collo provocate verosimilmente da una lama. Sarà comunque l’autopsia a chiarire la dinamica. In corso le indagini dei carabinieri.

