Sconto di un terzo della pena ai 2 killer nella sentenza d’appello bis

“Certamente rispetto alla gravità del fatto è una sentenza generosa. Ma noi parte civile non eravamo interessati all’entità della condanna. Eravamo interessati al fatto che venisse riconosciuta la responsabilità di entrambi tenendo conto che per uno dei due era stata chiesta addirittura l’assoluzione”. Lo ha dichiarato l’avvocato Franco Coppi, legale di parte civile della famiglia di Mario Cerciello Rega, il carabiniere ucciso nel luglio del 2019 a Roma dagli allora 18enni Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth. Nella sentenza d’appello bis 15 anni e due mesi di carcere per Elder che ha materialmente accoltellato a morte il carabiniere e 11 anni e quattro mesi a Hjorth per concorso anomalo. Questa la decisione della Corte d’appello di Roma.

