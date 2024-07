La vittima è una donna che viaggiava a bordo di un van che, per cause da accertare, si è ribaltato

Tragico incidente stradale in provincia di Bari, lungo la A14, nel tratto compreso tra Acquaviva delle Fonti e Bari sud, in direzione di Pescara. Il bilancio, stando a quanto si apprende, è di un morto e sette persone rimaste ferite, di cui due sarebbero in gravi condizioni. La vittima è una donna che viaggiava a bordo di un van che, per cause da accertare, si è ribaltato. Sul posto sono interventi gli agenti della stradale e i soccorritori del 118. Autostrade per l’Italia ha disposto la chiusura del tratto: “Chi viaggia verso Pescara deve uscire ad Acquaviva delle Fonti e rientrare in autostrada a Bari sud dopo aver percorso la strada statale 16 Adriatica”; si legge sul sito della società.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata