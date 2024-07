Invitata in appartamento per consumare sostanze stupefacenti. Ricoverata in ospedale per le diverse fratture riportate nella caduta

I carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Bologna centro e della stazione di Bologna, a conclusione di una complessa attività di indagine hanno eseguito 3 ordinanze di custodia cautelare – due emesse dal tribunale ordinario di Bologna e uno dal tribunale per i minorenni dell’Emilia Romagna – nei confronti di tre persone ritenute responsabili di violenza sessuale di gruppo aggravata e sequestro di persona aggravato.

I fatti risalgono al 29 maggio. Tutto è partito dalla caduta di una donna somala dal primo piano di un appartamento nel centro di Bologna. La donna, una 37enne, era stata invitata in un appartamento di notte per consumare sostanze stupefacenti. In realtà, una volta varcata la soglia, alla vittima viene proposto un atto sessuale. Al suo rifiuto, la donna viene sequestrata in casa. Tenta così di fuggire, lanciandosi dalla finestra. Ricoverata in ospedale per le diverse fratture riportate nella caduta. I tre destinatari della misura cautelare sono due maggiorenni e un minorenne: un italiano di 22 anni, un nordafricano neo 18enne e un 17enne, anche lui nordafricano. Il 22enne e il 18enne sono stati portati in carcere, il minore in Ipm.

