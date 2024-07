Al lavoro Vigili del Fuoco, Protezione Civile ma anche diversi volontari

Vigili del Fuoco, Protezione Civile ma anche diversi volontari hanno lavorato lunedì per liberare dal fango le strade di Cervinia, colpita dall’alluvione di sabato. I soccorritori hanno ripristinato gli argini in pietra del torrente Marmore. Una trentina gli esercizi commerciali nella via centrale della località turistica che sono stati gravemente danneggiati ma la situazione sta tornando alla normalità.

