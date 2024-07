La località sciistica è stata colpita da un'alluvione nella giornata di sabato

A Cervinia i volontari e i soccorritori scavano nel fango dopo l’alluvione che ha colpito la Valle d’Aosta sabato. Una trentina gli esercizi commerciali nella via centrale della località turistica che sono stati gravemente danneggiati. “Per mia fortuna ho avuto un sacco di gente che è venuta a darmi una mano, ho avuto tutti i magazzini allagati. Come a me è successo a tantissime altre persone, anche peggio, perché c’è gente che non ha proprio più l’attività, perché avendola più in prossimità del torrente, il torrente ha spazzato via tutto”, racconta Marco Caponetto, il titolare di Uainot Snowboard Shop, un negozio di attrezzatura sciistica.

