Immagine d'archivio

Il mezzo agricolo è finito fuori strada per cause ancora in corso di accertamento

Un uomo di 32 anni è rimasto ucciso finendo sotto il trattore che stava guidando e che è finito fuori strada ribaltandosi per cause ancora in corso di accertamento. È accaduto intorno alle 13 di lunedì nel comune di Pietrasanta (Lucca). Il 32enne, che stava effettuando dei lavori nella zona, è rimasto con il corpo sotto il trattore ed è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari con l’automedica Nord di Querceta. Era stato attivato anche l’elisoccorso Pegaso, ma è stato rimandato indietro perché il personale dell’automedica ha constatato l’avvenuto decesso. Intervenuta anche l’ambulanza della Croce Verde di Pietrasanta. Sul posto per gli accertamenti gli operatori della Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl, insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine.

