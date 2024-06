Hanno perso il controllo dei loro veicoli di grossa cilindrata

Incidente mortale domenica mattina a Roma in via del Foro Italico, dove due motociclisti sono morti dopo aver perso il controllo delle loro moto di grossa cilindrata. L’incidente è avvenuto poco prima delle 11:30 nell’arteria in direzione dello Stadio Olimpico all’altezza della via Salaria. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale per effettuare i rilievi. I due motociclisti erano a bordo di una Buell BL1 e di una Triumph. La strada è stata chiusa da via delle Valli per permettere i rilievi sull’esatta dinamica. Gli accertamenti sono in corso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata