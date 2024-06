A bruciare, per cause da accertare, due houseboat

I vigili del fuoco impegnati giovedì sera alla fondamenta Renier a Murano di Venezia per l’incendio di due imbarcazioni all’ormeggio, completamente avvolte dalle fiamme. Le squadre, arrivate dalla centrale con due autopompe lagunari e da Mestre, dopo aver spento spento l’incendio hanno ultimato le operazioni di bonifica alle ore 2 della notte scorsa. A bruciare, per cause da accertare, sono due houseboat, una ad alimentazione elettrica e l’altra a gasolio. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

