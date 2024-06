Il piccolo stava giocando in un'area di pertinenza dell'abitazione nella zona di Montemarano

Tragedia a Montemarano, in provincia di Avellino, dove un bambino di 8 anni è morto nel tardo pomeriggio di ieri dopo essere stato schiacciato da un tavolo. Secondo quanto ricostruito il bambino stava giocando in un’area di pertinenza dell’abitazione, che si trova in una zona lontana dal centro abitato di Montemarano. Il piccolo stava giocando quando, per cause del tutto accidentali, è stato travolto da un pesante tavolo di ferro, morendo sul colpo. I sanitari del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Montemarano e dell’aliquota operativa della compagnia di Montella. La salma, inizialmente trasportata in ospedale in attesa di disposizioni della Procura di Avellino per l’eventuale autopsia, è stata rilasciata e consegnata ai familiari per il funerale.

