Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe un tentativo di omicidio-suicidio

Alle porte di Roma si consuma quello che sembra dalle prime ricostruzioni un tentativo di omicidio-suicidio. Nel primo pomeriggio una donna corre fuori da una palazzina di Grottarossa con ferite da taglio all’addome. A soccorrerla il vicino di casa che racconta: “Ho sentito le urla e sono sceso in strada. L’ho portata da me per soccorrerla e darle ristoro. Non la conoscevo”. Nell’abitazione della donna è stato trovato il corpo del compagno, un uomo originario dello Sri Lanka, impiccato con un lenzuolo come riferiscono i Carabinieri sul posto con la Sezione rilievi tecnici. “Mio marito ha fatto il suo dovere. Li conoscevo poco ma erano persone tranquille. Non ho mai sentito una discussione”, ha detto la moglie del vicino.

