Originaria dello Sri Lanka è stata portata in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita

Una donna di circa 50 anni con delle ferite all’addome e ad un braccio è stata trovata e soccorsa in via Castel Cellesi, in zona Grottarossa a Roma. La donna dello Sri Lanka è stata portata in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. Nella sua casa gli investigatori hanno trovato un uomo morto impiccato. Sono in corso indagini per ricostruire l’accaduto. Si attende l’arrivo medico legale e del magistrato. Sul posto il 118 e i carabinieri della stazione Tomba di Nerone e della compagnia Trionfale.

Vicina della donna accoltellata: “Erano persone tranquille”

“Erano persone tranquille, non abbiamo mai sentito discussioni”. Lo dice a LaPresse una vicina di casa della donna di circa 50 anni soccorsa con delle ferite all’addome e a un braccio in via Castel Cellesi, in zona Grottarossa a Roma. A casa della donna è stato trovato il marito impiccato. “L’ha soccorsa mio marito, non ci aspettavamo potesse succedere una cosa del genere“.

