Così Luigi Manzoni a margine della prova di evacuazione svoltasi nel comune

La prima prova di evacuazione ai Campi Flegrei è stata un flop. “I cittadini sono ancora alle prese con l’emergenza, forse per questo non hanno partecipato all’esercitazione odierna. Noi abbiamo il dovere di farle e proseguiremo. Prima d’ora non si era mai fatta un’attività di prevenzione e informazione come stiamo facendo noi adesso”. Questo il commento del sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, a margine dell’esercitazione svoltasi nel comune per l’emergenza bradisismo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata