L'incidente alla periferia della città pugliese. Il ragazzo era il passeggero del veicolo

Incidente stradale mortale alla periferia di Foggia, all’alba: un ragazzo di 25 anni ha perso la vita dopo essere stato sbalzato fuori dall’abitacolo dell’auto, in via Gandhi. Stando a quanto si apprende, il ragazzo era il passeggero di una Lancia Y. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e la polizia locale. Il conducente dell’auto è stato sottoposto al test per alcol e droga, come da prassi.

