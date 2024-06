La piccola si trovava insieme al padre e ad altre persone per un picnic quando si è allontanata

Una bambina di tre anni è morta dopo essere caduta nel tardo pomeriggio di ieri in un canale di scolo vicino all’area parcheggio di viale Svezia in località Roncajette nel comune di Ponte San Nicolò, in provincia di Padova. La bambina, residente a Padova, si trovava insieme al padre 39enne camerunense e ad altri connazionali per un picnic quando si è allontanata ed è caduta. Immediato l’intervento del 118 e dei carabinieri della compagnia di Piove di Sacco. La bambina è stata trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale pediatrico di Padova ed è morta poco dopo. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria.

