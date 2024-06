Una cinquantina i manifestanti che si sono radunati davanti alla sede del dicastero

Presidio studentesco e sindacale nel pomeriggio davanti al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a Roma per chiedere più diritti e sicurezza dopo la morte del bracciante 31enne Satnam Singh a Latina e dell’operaio 18enne Pierpaolo Bodini a Lodi. Una cinquantina i manifestanti che si sono radunati davanti alla sede del dicastero di Via Veneto urlando “Assassini, assassini” verso il palazzo presidiato dalla Polizia. In piazza le sigle studentesche Osa e Cambiare Rotta, il movimento politico Potere al Popolo e il sindacato Usb.

