La ministra del Lavoro in conferenza stampa con il ministro dell’Agricoltura Lollobrigida

“Per quanto riguarda la signora Sony si è ottenuto un permesso per sei mesi, rinnovabile per un anno e ulteriormente rinnovabile e confido anche che si trovi in relazione alla tragicità dell’evento una soluzione di diverso profilo che però non dipende dal mio ministero” così il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida in conferenza stampa nella sede del Ministero del Lavoro a Roma al termine dell’incontro con le parti sociali convocato dopo la morte nelle campagne di Latina di Satnam Singh, bracciante indiano di 31 anni che sarebbe stato abbandonato dal datore di lavoro abusivo davanti a casa assieme al braccio mozzato da un macchinario agricolo. In conferenza stampa la ministra del Lavoro Marina Calderone aggiunge: “La moglie di Satnam Singh, Sony, beneficerà di un permesso di soggiorno sociale. Sarà assistita e accompagnata dalle competenti strutture e in questo ci sarà il massimo supporto per un percorso che sappiamo essere molto difficile. Non c’è nessun ristoro rispetto alla crudeltà di quanto ha sofferto”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata