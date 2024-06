Non risultano feriti o intossicati. Le fiamme sarebbero divampate da un mobile vicino alla sacrestia

Attimi di paura in una Chiesa nel quartiere di Monteverde a Roma per un principio d’incendio. Le fiamme, secondo quanto apprende l’agenzia LaPresse, sarebbero divampate da un mobile vicino alla sacrestia dove era stato posto un cero votivo. Il fumo denso e nero sprigionato dal rogo ha invaso in breve tempo tutti i locali dell’edificio di culto.

La Chiesa, dove ha sede la Parrocchia Santa Maria Madre della Provvidenza in via di Donna Olimpia 35, è stata evacuata dai vigili del Fuoco e dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale del gruppo di Monteverde. Quando è scoppiato il rogo i religiosi presenti nella struttura sono stati momentaneamente fatti uscire per permettere l’intervento dei pompieri e la messa in sicurezza. Non risultano feriti o intossicati.

