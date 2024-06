Il dg del ministero della Salute: "Potenziare l'assistenza domiciliare e rimettere in campo i medici delle Usca"

Il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Francesco Vaia invita le Regioni a mettere in campo tutte le azioni necessarie a protezione delle persone più fragili, e degli anziani in particolar modo, per fronteggiare l’ondata di grande caldo.

“Come ministero della Salute abbiamo emesso una circolare per attivare il ‘Codice Calore’ nei Pronto Soccorso. Dal potenziamento dell’assistenza domiciliare, e quindi l’attivazione e il potenziamento della medicina di continuità assistenziale, la guardia medica, e anche nel rimettere in campo i medici delle Usca che tanto bene hanno lavorato durante la pandemia, per far sì che oltre all’offerta ci sia anche una contrazione ma soprattutto una domanda appropriata nei Pronto Soccorso. Le persone devono essere il più possibile assistite a casa” ha dichiarato Vaia.

