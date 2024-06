Foto di archivio

Il giovane avrebbe avuto un malore mentre si stava facendo il bagno

Un ragazzo di 25 anni è morto annegato in mare, mentre si stava facendo il bagno all’altezza dell’ex stabilimento il Gabbiano sul litorale di Nettuno. Secondo quanto apprende LaPresse, il giovane dopo aver preso il largo si sarebbe trovato in difficoltà, forse per un malore. Vani sono stati i tentativi di soccorrerlo da parte dei bagnini che lo hanno recuperato con un pattino. Sul posto è anche intervenuta un’eliambulaza del 118 che è atterrata nel parcheggio del Santuario di Nettuno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata