Lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia sono i reati per cui è stato arrestato un uomo di 57 anni, di nome Alessandro Z. durante un intervento degli agenti del Distretto di Polizia del Casilino a Roma. I poliziotti, secondo quanto apprende LaPresse che erano intervenuti per una lite in famiglia in via Virginio Prinzivalli a Roma, nella zona sud della Capitale, hanno scoperto una serie di maltrattamenti e abusi contro un anziano che andavano avanti da molto tempo.

Il fatto è venuto alla luce dopo la denuncia della vittima e della nipote che hanno raccontato l’inferno a cui erano costretti a sottostare da anni. La vittima 91enne dei maltrattamenti ha denunciato agli agenti che, quando non cedeva alle pressanti e continue richieste di denaro da parte del figlio, quest’ultimo gli lanciava contro acqua bollente, lo picchiava e lo perdeva a padellate in testa, procurandogli ferite molto profonde arrivando anche a minacciarlo e a immobilizzarlo quando voleva chiamare le forze dell’ordine. Per il 57enne il sostituto procuratore di turno della procura di Roma del pool antiviolenza ha disposto l’arresto. L’uomo è stato portato nel carcere di Regina Coeli.

