Il Vicepresidente Giorgio Mulè: “Corpo nato prima dell’Unità d’Italia e della Repubblica”

La Camera dei Deputati ha celebrato oggi la fondazione del Corpo dei Bersaglieri, avvenuta, come ha ricordato il Vicepresidente Giorgio Mulè, 188 anni fa, “prima dell’Unità d’Italia e della Repubblica”. La Camera ha celebrato l’anniversario anche sui suoi profili social, pubblicando un estratto del concerto in Aula dei musicisti della Fanfara Bersaglieri Bedizzole e della Fanfara in servizio del 6° Reggimento Bersaglieri durante l’edizione speciale di Montecitorio a porte aperte del 2 giugno.

