Il primo cittadino alla sfilata dell'orgoglio Lgbtq+

Trentennale del Pride nella Capitale, il sindaco Roberto Gualtieri partecipa alla sfilata: “Roma è la città dell’accoglienza e dei diritti, è la città dei trent’anni del Pride, che oggi festeggiamo sapendo che dobbiamo andare avanti nella lotta alle discriminazioni. Servono leggi, serve cultura, serve ancora tantissimo per raggiungere i risultati che dobbiamo raggiungere. Il Pride è una festa ma è anche una lotta”, ha detto. Gualtieri ha commentato anche il mancato patrocinio all’evento da parte della Regione Lazio, per il secondo anno consecutivo: “Noi lo concediamo, per noi Roma dev’essere protagonista del Pride e di tutte le battaglie per i diritti. Stiamo facendo tantissime iniziative e andremo avanti così. Quello che fanno gli altri ci interessa poco “, ha concluso il sindaco.

