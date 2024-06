Immagine d'archivio

L'incidente fatale a Sovico, vittima un 33enne

Un operaio di 33 anni è morto sul lavoro sabato mattina a Sovico, in provincia di Monza, all’interno di un’azienda di lavorazione metalli. Per motivi ancora da determinare, l’uomo sarebbe rimasto schiacciato da una pesante struttura di acciaio che non gli ha lasciato scampo. Quando i sanitari sono intervenuti per lui non c’era più nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri, i vigili del fuoco e Ats.

