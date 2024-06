La cantautrice alla presentazione dell'evento del 15 giugno nella Capitale

Annalisa, madrina del Roma Pride, alla conferenza stampa di presentazione della sfilata in programma domani nella Capitale. “Il tema della libertà lo sento tantissimo, da cantautrice sento tanto l’esigenza di tornare a parlarne, a rimarcare questo concetto. L’ho fatto istintivamente nel mio ultimo progetto da ‘Bellissima’ a ‘Sinceramente'”, ha spiegato Annalisa commentando poi il risultato delle elezioni europee. “Sono preoccupata e anche dispiaciuta. Trovo abbastanza incredibile che ancora oggi, nel 2024, certi temi non siano vissuti in modo scontato. Io trovo scontato che ogni persona abbia la libertà di scegliere come vivere la propria vita ed essere tutelata in questo. Ma a volte i problemi possono essere trasformati in opportunità. Quindi il poterne parlare con l’accoglienza che contraddistingue questa comunità penso possa essere da esempio perché anche il resto del mondo sia accogliente”, ha concluso la cantautrice.

Il 1° giugno è iniziato il mese del pride, ovvero dell’orgoglio della comunità Lgbtq+ che in Italia (e non solo) rivendica ancora numerosi diritti. Sono tante le città che in tutto il Paese celebreranno il pride month con eventi e parate: in Italia, non solo Roma, ma anche Milano, Napoli e Torino.

