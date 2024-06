L'autista del mezzo pesante non si sarebbe accorto di nulla

Una donna è morta in via Argine a Napoli investita da un tir. Secondo quanto raccontato da alcune persone, presenti al momento dell’incidente, la donna era appena scesa da un bus ANM, alla fermata via Argine (viale Margherita) e ha provato ad attraversare la strada, quando un grosso camion l’ha travolta, trascinandola per alcune decine di metri.

Pare che la persona alla guida non si sia accorta di nulla, al punto da allontanarsi dal luogo dell’incidente e proseguire nel suo lavoro. Una volta sopraggiunte le forze dell’ordine e l’ambulanza, il tir è ripassato sul luogo dell’incidente, un testimone lo ha riconosciuto ed è stato quindi fermato. Non si conoscono le generalità della donna deceduta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata