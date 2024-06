Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente

Stavano facendo il bagno quando per il mare agitato sono finite contro uno scoglio. Una delle due è morta sul colpo. La tragedia è avvenuta sulla spiagge della Riserva Naturale a Torre Flavia nel comune di Ladispoli, in provincia di Roma. La vittima dell’incidente in mare, secondo quanto apprende l’agenzia LaPresse, era un’insegnante originaria del comune di Capranica nel viterbese di nome, Maria Sara Petracca di 62 anni.

La superstite è stata tratta in salvo, da tre agenti della polizia locale della Città Metropolitana di Roma, Silvia Dentini, Simona Antinucci e Diego Galimberti, che si sono attivati per i soccorsi. Sono in corso le indagini della Guardia Costiera e della polizia locale, coordinate dalla procura della Repubblica di Civitavecchia, per ricostruire la dinamica dell’incidente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata