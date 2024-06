Identificati 32 lavoratori irregolari di cui sette in nero e due clandestini

I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Milano hanno dato esecuzione a un decreto di amministrazione giudiziaria emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano nei confronti di Manufactures Dior. Nell’inchiesta del pubblico ministero Paolo Storari, che ha chiesto l’emissione della misura, il ramo produttivo del gruppo è ritenuto “incapace di prevenire e arginare fenomeni di sfruttamento lavorativo nell’ambito del ciclo produttivo” e di non aver messo in atto misure per prevenire il caporalato nelle aziende appaltatrici. I militari del Nil hanno accertato, a partire da marzo 2024, l’esistenza di quattro opifici nelle province di Milano, Monza e Brianza in cui sono stati identificati 32 lavoratori irregolari di cui sette in nero e due clandestini. La produzione avveniva in “condizioni di sfruttamento” con paghe “sotto soglia”, “orario di lavoro non conforme” e “ambienti di lavoro insalubri” oltre a “gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro”. Si tratta della terza inchiesta della Procura di Milano sul mondo dell’alta moda dopo quelle su Alviero Martini spa e Armani Operations.

