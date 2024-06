Il giovane è stato già condannato a 5 anni e 4 mesi per l'incidente stradale in cui morirono due ragazze

Pietro Genovese, condannato a 5 anni e 4 mesi per l’incidente stradale in cui morirono di Gaia von Freymann e Camilla Romagnoli, le due ragazze di 16 anni, avvenuto la sera del 22 dicembre del 2019 a corso Francia, è stato assolto dall’accusa di evasione dagli arresti domiciliari che sarebbe avvenuta, secondo l’accusa, il 16 gennaio 2021, dove i carabinieri durante un controllo citofonarono senza avere risposta. Un video, mostrato in aula all’ udienza scorsa, non avrebbe però ripreso Genovese uscire dall’appartamento. Il custode dello stabile escluse che, nella fascia oraria in cui si sarebbe verificata l’evasione, Genovese uscì dall’appartamento. Il pm aveva chiesto in aula l’assoluzione dell’imputato come anche l’avvocato difensore, Gianluca Tognozzi.

