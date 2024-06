L'incidente stradale avvenuto intorno alle 6 di questa mattina sulla A52, direzione Torino, nei pressi di Pero

È di due morti e due feriti in codice rosso il bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle 6 di questa mattina sulla A52, direzione Torino, nei pressi di Pero, nel Milanese.

Un camion e una VW Maggiolino si sono scontrati tra le gallerie Cerchiarello per cause in corso di accertamento. Due persone a bordo dell’auto sono morte sul colpo e altre due si trovano ricoverate in gravissime condizioni negli ospedali San Carlo e Niguarda. Sul posto stanno ancora operando le squadre vigili del fuoco di Sesto San Giovanni, polstrada e 2 ambulanze del 118.

Le vittime

Le vittime sono un 27enne e un 29enne appartenenti alla comunità rom di Pero. Secondo quanto riferito dai familiari, i giovani stavano andando a lavoro quando all’altezza delle gallerie Cerchiarello è avvenuto lo scontro con il mezzo pesante che non ha lasciato scampo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata