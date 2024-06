L'uomo, italiano e con precedenti penali, non sarebbe in pericolo di vita

Un uomo è stato ferito a colpi d’arma da fuoco, venerdì mattina, nel quartiere Lorenteggio, a Milano. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Il 32enne, italiano e con precedenti penali, sarebbe stato raggiunto da un proiettile alla gamba, all’interno di un cortile di un condominio popolare. Sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica. L’aggressore avrebbe sparato almeno tre colpi, come hanno raccontato alcuni testimoni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata