A livello internazionale, l'MIT al primo posto per il tredicesimo anno consecutivo

Il Politecnico di Milano si conferma la migliore università italiana. A dirlo è l’annuale classifica QS World University Rankings, pubblicata dalla società di consulenza e ricerca educativa Quacquarelli Symonds. L’ateneo del capoluogo lombardo si è posizionato 111° a livello globale, con un miglioramento di 16 posizioni rispetto all’anno precedente. Il PoliMi ha ottenuto il punteggio più alto a livello nazionale per la “Reputazione presso i datori di lavoro”, posizionandosi al 82° posto a livello mondiale, in crescita di 17 posti rispetto alla scorsa edizione. Inoltre, si tratta anche dell’università italiana con la più alta proporzione di studenti internazionali.

Il QS World University Rankings 2025, con 1.500 università in 106 Paesi, è l’unica classifica che si occupa di occupabilità e sostenibilità. I risultati si basano sull’analisi di 17,5 milioni di documenti accademici e sulle opinioni di oltre 280.000 esperti tra docenti accademici e datori di lavoro.

Ranking QS: La Sapienza e l’Alma Mater Studiorum sul podio

Nella speciale classifica, al secondo posto, per quanto riguarda l’Italia, c’è La Sapienza di Roma, che è salita al 132° posto a livello mondiale. L’ateneo della capitale ha mostrato una performance notevole nell’indicatore “Rete di Ricerca Internazionale”, posizionandosi al 41° posto a livello globale. Inoltre, ha ottenuto un ottimo risultato nell’ indicatore “Risultati Occupazionali dei Laureati”, piazzandosi al 87° posto, avendo guadagnato quattordici posizioni.

In terza posizione in Italia, l’Alma Mater Studiorum di Bologna (133ª a livello mondiale) che ha registrato una crescita di ventuno posizioni rispetto all’anno precedente. L’Università di Bologna ha ottenuto un’ottima performance nell’indicatore “Reputazione Accademica”, classificandosi al 69° posto a livello globale, in salita di sei posizioni.

L’Università degli Studi di Padova (236ª posto livello globale) è tra le prime cento al mondo per la rete internazionale di ricerca, mentre il Politecnico di Bari (580°), ha ottenuto un ottimo un risultato nell’indicatore “Citazioni per Docente”.

Ranking QS: le migliori università al mondo

L’MIT (Massachusetts Institute of Technology) si classifica al primo posto a livello globale per il tredicesimo anno consecutivo. Secondo posto invece per l’Imperial College di Londra, mentre l’Università di Oxford occupa il gradino più basso del podio, davanti all’Università di Harvard. L’Università di Cambridge scende al quinto posto, perdendo tre posizioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata