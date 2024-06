La cerimonia il 6 giugno in Campidoglio alla presenze di Laura Mattarella

Il Premio Atena 2024, dedicato all’impegno nel campo della ricerca, sarà assegnato il prossimo 6 giugno presso la sala della Protomoteca in Campidoglio alla prof.ssa Maura Boldrini della Columbia University per lo straordinario impegno profuso nel campo della ricerca scientifica. La relazione della prof.ssa Boldrini costituirà uno spunto per una riflessione scientifica su: “Preserviamo il cervello, il nostro organo più importante. Coscienza, ricordi, emozioni”.

I premi Atena Donna saranno consegnati a Margherita Cassano, prima donna Presidente della Corte Suprema di Cassazione, e a Maria Chiara Carrozza, prima donna Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).

A consegnare i riconoscimenti saranno la first Lady Laura Mattarella, la Magnifica Rettrice dell’Università La Sapienza Antonella Polimeni e Gianni Letta. Presenterà l’evento la giornalista Tonia Cartolano. Durante l’evento verrà annunciato che Gianni Letta sarà il nuovo Presidente Onorario della Fondazione Atena. Giulio Maira e Cesare Colosimo, presidenti della Fondazione, faranno il punto sullo stato dei progetti di ricerca relativi ai tumori cerebrali e alle malattie neurodegenerative. Il convegno sarà l’occasione anche per divulgare il leaflet “La violenza Mai”, realizzato dal Ministero della Giustizia e voluto dal Ministro Carlo Nordio, nell’ambito di un più ampio progetto di contrasto alla violenza di genere che ha portato anche già per la prima volta ad una raccolta integrale delle norme esistenti sul tema.

“Siamo felici che quest’anno verranno assegnati premi a tre personalità femminili di grande valore – dice Carla Vittoria Maira, Presidente di Atena Donna – Ho ideato questo riconoscimento per tutte le giovani donne, perché abbiano come esempio le vere leader, che solo con impegno, determinazione e passione sono riuscite a raggiungere i massimi obiettivi e non si ispirino a modelli di successo effimeri. Voglio anche ringraziare il Ministro Nordio per aver voluto divulgare questo importante messaggio contro la violenza sulle donne, anche attraverso Atena Donna, sempre in prima linea per la prevenzione al femminile”. L’iniziativa annuale di Atena ha ottenuto la Medaglia del Presidente della Repubblica e il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, della Regione Lazio e del Comune di Roma e può contare sul Patrocinio di Rai Per La Sostenibilità ESG e sulla Media Partnership di Rai Cultura.

