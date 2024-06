La polizia indaga per ricostruire l'accaduto

Un bimbo di otto anni è morto dopo essere stato investito da un trattore. È accaduto in un parcheggio privato a Porotto, in provincia di Ferrara poco dopo le 19. Inutile il trasporto in ospedale, il piccolo è morto a causa delle ferite riportate. Indagini della Polizia per ricostruire quanto accaduto.

