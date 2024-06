Sequestrate 50 tonnellate di materiale

(LaPresse) La Guardia di Finanza di Vicenza ha sequestrato a Trissino, nel Vicentino, un’area pertinenziale a una autofficina in cui giacevano tonnellate di rifiuti speciali, anche pericolosi, con il rischio di sversamento nel terreno di sostanze nocive per l’ambiente. Il provvedimento delle Fiamme Gialle vicentine – con il supporto dei funzionari dell’ARPAV (Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto) – si è reso necessario a seguito dell’individuazione di un deposito incontrollato di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, dove sono state rinvenute decine di veicoli a motore, in stato di abbandono perché privi di parti interne, meccaniche ed elettriche e in pessimo stato di conservazione, nonché contenitori olio minerale esausto e filtri olio usati esposti agli agenti atmosferici, materiale ferroso vario, cumuli di rifiuti di vario genere per circa 50 tonnellate complessive, in gran parte a diretto contatto con il terreno. Il legale rappresentante della società proprietaria del compendio immobiliare è stato denunciato.

