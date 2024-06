Il leader sindacale dopo l'incontro con Rixi

“Per senso di responsabilità sospendiamo lo sciopero, aspettando un segnale evidente nella prossima convocazione”. Così Riccardo Cacchione, leader sindacale USB, al termine dell’incontro avvenuto tra i diversi sindacati e il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, rappresentato dal vice ministro Rixi. Le organizzazioni dei lavoratori dei taxi hanno infatti ottenuto un tavolo, per il prossimo 17 giugno, dopo che al momento il ministero ha dato la disponibilità “a confrontarsi sui temi che noi avevamo sollevato”. L’obiettivo del prossimo incontro, spiega Cacchione, è “definire finalmente una legge pubblicata in Gazzetta 5 anni fa e che ancora in Italia non riesce a trovare una sua definizione”. I sindacati, quindi, ribadiscono che il tema non riguarda le licenze, ma appunto, di portare a termine l’iter legislativo della già citata legge, denunciando invece “l’abusivismo che in questo settore è devastante”.

