Un ragazzo e due ragazze, abbracciati e terrorizzati, sono stati travolti dalla corrente e sono spariti

Tra giovani – un ragazzo e due ragazze – abbracciati e terrorizzati, con l’acqua fino alle ginocchia a Premariacco (Udine). Sono queste le ultime immagini dei dispersi nella piena nel Natisone, in Friuli Venezia Giulia, ingrossato dalle forti piogge che hanno colpito la regione. I vigili del fuoco erano a pochi metri da loro e hanno cercato di aiutarli lanciando una corda, ma il tentativo è stato inutile. I tre ragazzi hanno cercato di afferrarla, ma sono stati travolti dalla fortissima corrente e sono spariti nelle acque marroni del fiume, che si sono alzate in pochissimo tempo, non lasciandogli modo di tornare a riva.

Continuano le ricerche

Sono continuate per tutta la notte le operazioni dei vigili del fuoco. Sono state effettuate ricognizioni aeree con droni sulle aree di ricerca e operazioni a terra da personale del Corpo nazionale esperto in soccorsi fluviali. Al momento il dispositivo di soccorso messo in campo dal Corpo nazionale conta 40 tra specialisti sommozzatori, soccorritori fluviali giunti da tutti i Comandi della regione, dronisti, topografi, team speleo e l’elicottero del reparto volo di Venezia. Istituita una Unità di Comando Locale (Ucl) sul posto per il coordinamento dell’intervento.

Sindaco Premariacco: “Individuato segnale cellulare di un disperso”

“Imponente lo schieramento di mezzi che dalle prime luci dell’alba stanno setacciato la forra di Premariacco in direzione Paderno. Durante la notte è stato individuato un segnale da un cellulare ma hanno dovuto sospendere le ricerche in attesa di potersi calare o risalire dal fiume. Sono ore decisive“. Lo scrive su Facebook il sindaco di Premariacco, Michele De Sabata, in merito ai tre ragazzi travolti dalla piena del fiume.

Chi sono i tre ragazzi dispersi

I tre giovani sono Patrizia Cormos, 20 anni, al secondo anno dell’Accademia di Belle Arti di Udine, Bianca Doros, 23 anni, arrivata pochi giorni fa dalla Romania per far visita ai genitori, e un loro amico 25enne, originario della Romania e residente in Austria.

Il video shock

Sono stati gli stessi giovani a lanciare l’allarme, intorno alle 13.30, con il loro telefono cellulare. Ad avvistarli, poi, anche l’autista di una scuolabus, che ha chiamato i carabinieri. Qualcuno ha anche ripreso la scena con il cellulare, pubblicandola sui social. Il video, con commenti shock in sottofondo del tipo ‘urlano come femminucce, ci sarebbe da lasciarli lì’, è diventato virale sul web ed è stato stigmatizzato dal sindaco di Premariacco, Michele De Sabata, secondo cui trovare i tre giovani vivi “sarebbe più di un miracolo”.

Maltempo anche in Veneto e Lombardia

A causa delle forti piogge che si sono abbattute sul Friuli Venezia Giulia, sono state numerose le richieste di intervento per allagamenti nei comuni di Cormons, Dolegna del Collio, Ruda, San Vito al Tagliamento e Lignano Sabbiadoro. Chiusa e poi riaperta per la caduta di un albero la statale 54 del Friuli. Il maltempo ha colpito anche il Veneto, con rovesci e temporali soprattutto nel Padovano e in provincia di Venezia. Oltre 20 gli interventi dei vigili del fuoco per le forti piogge di giovedì notte e venerdì mattina nel Vicentino: allagamenti hanno interessato alcune strade nei comuni di San Vito di Leguzzano e Malo per l’esondazione di alcune rogge. Tra i comuni maggiormente colpiti Valdagno, Sandrigo, San Germano dei Berici, Cornedo Vicentino, Schio e Villaverla. Laghi osservati speciali in Trentino, dove due strade provinciali sono state chiuse per cedimenti e crolli. In risposta al maltempo delle ultime 12 ore, i vigili del fuoco sono intervenuti per un centinaio di richieste di soccorso anche in Lombardia, soprattutto per allagamenti, piante pericolanti e smottamenti. Evacuate per precauzione a Milano le comunità del Parco Lambro.

