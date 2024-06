Foto di archivio

I primi accertamenti fanno pensare che si possa trattare di un cittadino nordafricano scomparso poco tempo fa nella città siciliana

Il cadavere di un uomo è stato trovato in delle sterpaglie a ridosso del giardino botanico in via Gramsci, nel quartiere di Bonamorone, ad Agrigento. Il corpo è in avanzato stato di decomposizione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. I primi accertamenti fanno pensare che, con molta probabilità, si possa trattare di un cittadino nordafricano scomparso poco tempo fa nella città siciliana.

La causa del decesso molto probabilmente è da attribuirsi a morte naturale. Si aspettano comunque ulteriori accertamenti per averne la conferma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata