Sequestrati anche cinque chili di stupefacenti già essiccati

I finanzieri del Comando provinciale di Napoli hanno scoperto un laboratorio clandestino per la coltivazione di marijuana con 369 piante alte circa 2 metri all’interno di un immobile confiscato nel comune di Trecase. Nel corso dell’intervento, i militari del Gruppo di Torre Annunziata hanno sequestrato anche tutti gli strumenti utilizzati per l’attività illecita, tra cui 20 ventilatori industriali, 35 lampade fluorescenti, oltre 300 trasformatori di corrente, una vasca per l’irrigazione di 6 mq, due bilancini, diversi flaconi fertilizzanti e le reti per l’essiccazione. Le Fiamme Gialle hanno trovato inoltre oltre cinque chili di marijuana già essiccata e un involucro confezionato contenente altri 290 grammi della stessa sostanza nei terreni adiacenti.

